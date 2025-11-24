В России отреагировали на красные линии Киева в переговорах

Депутат Чепа назвал красные линии Киева вопросом обсуждений

Красные линии Киева — вопрос обсуждаемый, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал красными линиями Киева в переговорах сокращение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отказ от территорий.

«Понятно, что у Украины есть красные линии. Стефанчук назвал только две, я слышал от многих гораздо больше красных линий, от кого-то, что все 28 красных линий. У нас свое видение, поэтому это вопрос обсуждений», — поделился депутат.

В первую очередь Россия будет настаивать на решении задач, касающихся причин возникновения Украинского конфликта, и только они будут являться теми ориентирами, на которые надо рассчитывать всем, указал парламентарий.

Мне казалось, что [президент США Дональд] Трамп ближе понимает, что является необходимыми условиями для устойчивого, надежного мира, который необходим Европе Алексей Чепа депутат Госдумы

«Про сокращение армии я много слышал даже от подчиненных, от депутатов Верховной Рады, что 600 [тысяч человек] — цифра нормальная, что этого хватит в случае перемирия, потому что больше Украине очень тяжело будет содержать. А если они говорят, что нам надо сохранить такое количество, что нам надо обязательно получить "Томагавки" для того, чтобы мы понимали, что мир надежный, а еще лучше ядерное оружие — это заблуждение. Это говорит о том, что цели у этих господ могут быть другие», — заключил Чепа.

Ранее стало известно о подготовке администрацией Трампа мирного плана из 28 пунктов для урегулирования конфликта на Украине, который разрабатывался на основе консультаций с Москвой. Одно из положений предусматривает сокращение численности ВСУ до 600 тысяч человек.

После лидеры стран Европейского союза (ЕС) в своем альтернативном плане по урегулированию конфликта на Украине предложили не ограничивать украинскую армию.

