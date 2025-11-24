Стала известна судьба вычеркнутых пунктов плана США по Украине

Bloomberg: Вычеркнутые из плана США пункты будут прописаны в других документах

Вычеркнутые из первоначальной версии плана США по Украине пункты будут прописаны в других документах и обсуждаться в рамках дальнейших переговоров. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя руководителя офиса президента Украины Игоря Брусило.

«Когда все вопросы будут урегулированы, а некоторые из них пока остаются неясными, например территориальные, президенты свяжутся, чтобы обсудить их, и, вероятно, подготовят почву для встречи, на которой они смогут окончательно доработать эту идею», — рассказал украинский чиновник.

Брусило добавил, что членство Украины в НАТО «не полностью исключено». Это, в свою очередь, противоречит позиции Москвы.

Ранее The Financial Times писало, что окружение президента Украины Владимира Зеленского посоветовало ему не ехать в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Уточняется, что это связанно с потенциально новой ссорой двух лидеров на фоне плана по Украине.