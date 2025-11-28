США дали обещание ЕС не поднимать один вопрос на переговорах с Россией

Глава Евросовета Кошта: США обещали не обсуждать ЕС или НАТО на переговорах с РФ

США пообещали Европейскому союзу (ЕС), что на предстоящих переговорах с Россией они не будут обсуждать проблемы объединения или Североатлантического альянса. Об этом сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта, его слова приводит Handelsblatt.

«Нет причин вести эту дискуссию за пределами НАТО. Кроме того, есть конкретные вопросы для Евросоюза, и только ЕС может вести переговоры о санкциях, вступлении Украины в сообщество, а также о замороженных активах, потому что все это решения ЕС», — заявил глава Евросовета.

Кошта отметил, что Вашингтон и Киев разработали новый проект мирного плана, и в документе «исключены все пункты, которые касаются ЕС и НАТО».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в начале следующей недели делегация США приедет в Москву для обсуждения мирного плана по Украине. По его словам, американский лидер Дональд Трамп определит, кто будет представлять Вашингтон на предстоящих переговорах.