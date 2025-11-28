Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе

Зеленский заявил, что на следующей неделе Украину ждут важные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением, в ходе которого анонсировал важные для страны переговоры, которые должны состояться на этой и следующей неделе. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

«Наша команда вместе с американскими представителями уже на этой неделе — в конце недели — продолжит приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы, к такой форме, которая выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности», — сказал Зеленский, уточнив, что запланирована встреча делегаций США и Украины.

Он подчеркнул, что переговоры ждут не только делегацию, но и его лично. «На следующей неделе будут важные переговоры не только у нашей делегации, но и у меня, и мы готовим твердую почву для таких переговоров», - заявил Зеленский. Никаких подробностей украинский лидер не привел.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна пойти на сделку, так как Россия превосходит ее по численности армии.