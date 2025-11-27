Мир
03:36, 27 ноября 2025

В США захотели заключить с Киевом мирную сделку до выполнения одного обещания

Politico: США хотят заключить с Киевом сделку до обещания гарантий безопасности
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Соединенные Штаты хотят заключить с Киевом сделку по мирному плану до того, как пообещать какие-либо гарантии безопасности Украине. Такие данные приводит издание Politico, ссылаясь на телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио с представителями европейских государств.

По данным СМИ, Рубио заявил, что Вашингтон намерен заключить мирное соглашение, прежде чем выполнить обещание о предоставлении Киеву любых гарантий безопасности. По его словам, американский лидер Дональд Трамп позднее проведет переговоры о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Но чиновник не стал подробно обсуждать эту тему.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пришли к соглашению с госсекретарем Марко Рубио об ускорении совместной с Вашингтоном деятельности по разработке гарантий безопасности для Украины.

