В Европе пришли к одному соглашению с Рубио по Украине

Мерц, Макрон, Стармер и Рубио согласились ускорить подготовку гарантий Киеву
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Участники стран европейской «коалиции желающих» пришли к соглашению с госсекретарем Марко Рубио об ускорении совместной с Вашингтоном деятельности по разработке гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Совместное заявление выпустили канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Они председательствовали в рамках встречи.

Как уточняется, главы государств и правительств договорились с Рубио ускорить процесс по совместной работе с Соединенными Штатами, чтобы прийти к прогрессу в разработке гарантий безопасности. «Они поручили своим военным ведомствам завершить общую работу по планированию на этом направлении», — заявили в кабинете министров ФРГ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал создание рабочей группы по гарантиям безопасности Киеву. В нее также должны войти представители Турции и США. Группа во главе с Парижем и Лондоном начнет свою работу в среду, 26 ноября. Макрон отметил важность участия Турции в этой группе, поскольку Анкара «играет ключевую роль в морской сфере».

