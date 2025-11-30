Мир
21:39, 30 ноября 2025Мир

В США рассказали об обсуждении графика выборов на Украине

WSJ: Делегации США и Киева во Флориде обсуждают график выборов на Украине
Марина Совина
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Переговоры американской и украинской делегаций во Флориде включают обсуждение графика выборов на Украине, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в Белом доме.

«Переговоры будут охватывать график выборов на Украине, возможность обмена территориями между Россией и Украиной, а также другие вопросы», — говорится в сообщении.

Ранее специальный посланник американского президента по Украине Кит Келлог сообщил, что Украина должна будет провести выборы в рамках плана США по урегулированию конфликта.

