США потребуют от Украины провести выборы

Келлог: Украина должна провести выборы в рамках мирного плана США

Украина должна будет провести выборы в рамках плана США по урегулированию конфликта. Об этом сообщил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог в интервью Fox News.

Он уточнил, что в документе говорится о необходимости проведения выборов в течение ста дней. Однако, добавил Келлог, это можно сделать и в более короткий срок — в течение 90 дней.

Он также отметил, что поддерживает проведение выборов на Украине, подчеркнув, что это позволит «успокоить людей».

Ранее Келлог заявил, что Вашингтон может подтолкнуть Киев к отказу от территорий в обмен на гарантии безопасности. По его словам, Украине «предстоит принять трудные решения» ради гарантий безопасности.