В США раскрыли подробности переговоров с украинской делегацией

WSJ: На переговорах США и Украины обсуждались новые выборы и вопрос территорий

На переговорах делегаций США и Украины во Флориде обсуждались новые выборы и вопрос территорий. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американского чиновника.

«Другие важные вопросы остаются нерешенными, в том числе характер гарантий безопасности Украины со стороны США и Запада, а также вопрос о том, будет ли Кремль и дальше требовать международного признания территорий», — отмечает издание.

Ранее газета сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправятся 1 декабря в Москву на переговоры по Украине.