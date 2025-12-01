Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:46, 1 декабря 2025Мир

В США раскрыли подробности переговоров с украинской делегацией

WSJ: На переговорах США и Украины обсуждались новые выборы и вопрос территорий
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

На переговорах делегаций США и Украины во Флориде обсуждались новые выборы и вопрос территорий. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американского чиновника.

«Другие важные вопросы остаются нерешенными, в том числе характер гарантий безопасности Украины со стороны США и Запада, а также вопрос о том, будет ли Кремль и дальше требовать международного признания территорий», — отмечает издание.

Ранее газета сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправятся 1 декабря в Москву на переговоры по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском городе произошел мощный взрыв

    Перенесший рак журналист рассказал о борьбе с болезнью

    Россияне стали массово жаловаться на сроки ремонта машин

    Известная актриса снялась топлес

    Трамп прокомментировал приказ Хегсета «добивать выживших»

    Появилось видео после взрыва в многоэтажном доме в российском городе

    Россиянин напал на чиновницу из-за телок

    Российские войска уничтожили технику иностранных наемников рядом с границей России

    Европейцам указали на «торжество недальновидности» в вопросе Украины

    Россиянка описала первые впечатления от Бали фразой «разочарование века»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости