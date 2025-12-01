Переговоры Украины и США завершились без конкретных заявлений. Впереди визит спецпосланника Трампа в Москву

Переговоры украинской и американской делегаций во Флориде завершились

Переговоры украинской и американской делегаций в США завершились. Встреча длилась около двух часов до перерыва, после чего продолжилась. По ее итогам к журналистам вышел госсекретарь США Марко Рубио. Он не сообщил о конкретных решениях, ограничившись общими фразами о необходимости мира и процветания на Украине. Впереди ожидается визит спецпосланника президента США Дональда Трампа в Москву.

Обсуждения касались графика выборов в Украине, обмена территориями между Киевом и Москвой и других чувствительных вопросов, писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По информации Agence France Press (AFP), процесс шел нелегко.

Процесс нелегок, поскольку продолжается изыскание формулировок и решений AFP

Источник агентства рассказал, что украинская и американская стороны настроены на достижение конкретного результата, который позволит определить круг вопросов для переговоров США и России.

Телеканал CNN уточнил, что стороны затрагивают одни из самых чувствительных вопросов, связанных с возможным завершением конфликта, диалог развивается.

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица, участвующий в переговорной группе, сообщил, что начало встречи было хорошим. Он поблагодарил за руководство процессом госсекретаря США и отметил позицию зятя американского президента Джареда Кушнера.

Рубио назвал важный аспект урегулирования на Украине

Глава Госдепа сказал, что целью является завершения конфликта, однако необходимо достичь большего в обеспечении долгосрочного мира и процветания на Украине.

Мы не просто хотим закончить войну, мы также хотим помочь Украине быть в безопасности навсегда, и, что не менее важно, мы хотим, чтобы они вошли в эпоху настоящего процветания Марко Рубио госсекретарь США

Он отметил, что основа для этого была заложена еще на переговорах в Женеве, однако процесс движется непросто.

Во время встречи в Швейцарии из 28 пунктов мирного плана, о которых сообщалось изначально, осталось лишь 19. Так, Соединенные Штаты убрали из своего мирного плана как минимум вопросы территориальной принадлежности. Сейчас в документе нет требования, «чтобы Украина уступила Донбасс России», уточняло издание Politico.

Также сообщалось, что в ходе переговоров делегаций Украины и США в Женеве из плана были убраны пункты об амнистии за преступления во время конфликта и сокращении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, после этого стали видны многие перспективы мирного урегулирования.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ожидает от США согласованную с Украиной и ее европейскими союзниками вариант плана. Россия готова рассматривать версию, которая будет промежуточной «с точки зрения завершения фазы согласования».

При этом глава российского ведомства подчеркнул, что ситуация может в корне измениться, если из мирного плана, который в результате дойдет до Москвы, «будет вымаран дух и буква Анкориджа» по ключевым пониманиям, которые были зафиксированы президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом в августе текущего года во время личной встречи.

Россия должна стать частью уравнения

Рубио по итогам переговоров отметил, что Россия должна стать частью переговорного процесса, для этого в Москву отправится Стив Уиткофф.

Это деликатно, это сложно, здесь много движущихся частей, и очевидно, здесь задействована другая сторона, которая должна будет стать частью уравнения, и это продолжится позже на этой неделе, когда Стив Уиткофф поедет в Москву, хотя мы также в разной степени поддерживали контакт с российской стороной, но у нас довольно хорошее понимание их взглядов тоже Марко Рубио госсекретарь США

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что спецпосланник Трампа посетит Россию в начале следующей недели.

Предстоит много работы по мирному плану

Рубио подчеркнул, что сторонам предстоит еще много работы, несмотря на конструктивный характер встречи.

Предстоит еще много работы, но сегодня снова была очень продуктивная и полезная сессия, на которой, я думаю, был достигнут дополнительный прогресс, и мы продолжаем реалистично относиться к тому, насколько это сложно, но оптимистично Марко Рубио госсекретарь США

Россия и Украина имеют принципиальные разногласия в вопросе урегулирования конфликта. Так, для Киева это в первую очередь территориальный вопрос и численность ВСУ.

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявлял, что отказ от территорий, а также сокращение ВСУ являются красными линиями для страны. Кроме того, говорил он, членство Украины в Евросоюзе и НАТО должно быть элементом гарантий безопасности для Киева в любом мирном плане.

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак подчеркивал, что страна не пойдет на территориальные уступки. По его словам, украинский лидер не подпишет соответствующее соглашение.

Как указал президент России Владимир Путин во время недавнего визита в Киргизию, необходимо, чтобы российские решения были международно признаны, в частности суверенитет России над Крымом и Донбассом. По его мнению, именно это сейчас является ключевым моментом в переговорах с США.

ВСУ сейчас либо уйдут с занимаемых территорий и тогда прекратятся боевые действия, либо Российская армия добьется этого вооруженным путем, добавил российский лидер.

В России считают, что Украина и США не договорились

Военблогер Юрий Подоляка в Telegram-канале заявил, что стороны не договорились на переговорах во Флориде. Таким образом он оценил заявление Рубио о том, что предстоит еще много работы.

Переводя с дипломатического — не договорились Юрий Подоляка военблогер

Аналогичного мнения придерживается военкор Александр Коц. Он отметил, что по ключевым вопросам конкретных заявлений не было сделано.

Но главное — это вопрос территорий и внеблокового статуса. И тут явно прорыва не было Александр Коц военкор

Он допустил, что США хотят предложить Киеву некие экономические преференции в обмен на подписание мирного плана, однако опасаются коррупции на Украине.

