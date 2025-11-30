В США назвали важный элемент урегулирования на Украине

Рубио: США хотят, чтобы Украина была в безопасности навсегда

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с украинской делегацией во Флориде назвал важный элемент урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не только хотим завершения войны, но хотим, чтобы Украина была в безопасности навсегда», — подчеркнул Рубио.

Он добавил, что переговоры касаются не только завершения боевых действий, но и долгосрочного процветания Украины.

Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица, участвующий в переговорной группе, сообщил, что начало встречи было хорошим. Он поблагодарил за руководство процессом Марко Рубио.

