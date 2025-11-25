Лавров: Ситуация изменится, если из плана Трампа вымарают дух Анкориджа

На данный момент российская сторона ожидает от США согласованную с Украиной и ее европейскими союзниками версию плана по урегулированию конфликта. Как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, у Москвы есть каналы связи с США и они задействуются. Россия ожидает ту версию, которая будет промежуточной «с точки зрения завершения фазы согласования».

При этом глава российского ведомства подчеркнул, что ситуация может в корне измениться, если из мирного плана, который в результате дойдет до Москвы, «будет вымаран дух и буква Анкориджа» по ключевым пониманиям, которые были зафиксированы президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом в августе текущего года во время личной встречи.

При этом «слив» в сеть пунктов плана Трампа, считает Лавров, указывает на то, что кто-то хочет подорвать усилия президента США в этом направлении.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Появились подробности о содержании сокращенного плана США по Украине

Как пишет Politico, из 28 пунктов, о которых сообщалось изначально, осталось лишь 19. Так, Соединенные Штаты убрали из своего мирного плана как минимум вопросы территориальной принадлежности. Сейчас в документе нет требования, «чтобы Украина уступила Донбасс России», указано в материале.

Также сообщалось, что в ходе переговоров делегаций Украины и США в Женеве из плана были убраны пункты об амнистии за преступления во время конфликта и сокращении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, после этого стали видны многие перспективы мирного урегулирования.

Боевая работа РСЗО «Град» группировки «Центр» на красноармейском направлении в зоне СВО Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Данную версию, как предварительно сообщается, министр армии США Дэн Дрисколл представит российской стороне в Абу-Даби. Комментируя эту информацию, глава МИД РФ заявил, что Москва предпочитает «заниматься дипломатией, а не трепать языком».

У нас подход другой. Как я уже сказал, каналы есть, но мы предпочитаем заниматься именно дипломатией, а не трепать языком в попытке спровоцировать и подорвать те или иные позитивные и перспективные инициативы Сергей Лавров глава МИД России

В России не увидели проблемы в исключении некоторых пунктов из плана США

Исключенные из мирного плана президента США пункты об амнистии и сокращении численности украинской армии не являются решающими. Как отметил политолог Иван Тимофеев, они могут дополнительно обсуждаться сторонами впоследствии.

Мы не знаем точных причин, почему эти пункты убрали. Но амнистия — это обоюдоострый вопрос. В любом конфликте все стороны так или иначе имеют свой набор деяний, квалифицируемых противоположной стороной как преступление, нарушение. Так что взаимная амнистия — универсальный инструмент, принятый в дипломатической практике. Но он не ключевой Иван Тимофеев политолог

Аналогичного мнения эксперт придерживается и об исключении пункта о численности ВСУ. Он пояснил, что армию, даже если и сократить, то можно быстро увеличить при помощи объявления мобилизации.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова, в свою очередь, порекомендовала просто дождаться, когда США, Европа и Украина разберутся между собой в вариантах плана президента США, а потом Россия посмотрит на промежуточный вариант и скажет свои правки. До этого момента, по ее словам, не нужно реагировать ни на какую появляющуюся в медиапространстве информацию.