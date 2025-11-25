На данный момент российская сторона ожидает от США согласованную с Украиной и ее европейскими союзниками версию плана по урегулированию конфликта. Как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, у Москвы есть каналы связи с США и они задействуются. Россия ожидает ту версию, которая будет промежуточной «с точки зрения завершения фазы согласования».
При этом глава российского ведомства подчеркнул, что ситуация может в корне измениться, если из мирного плана, который в результате дойдет до Москвы, «будет вымаран дух и буква Анкориджа» по ключевым пониманиям, которые были зафиксированы президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом в августе текущего года во время личной встречи.
При этом «слив» в сеть пунктов плана Трампа, считает Лавров, указывает на то, что кто-то хочет подорвать усилия президента США в этом направлении.
Появились подробности о содержании сокращенного плана США по Украине
Как пишет Politico, из 28 пунктов, о которых сообщалось изначально, осталось лишь 19. Так, Соединенные Штаты убрали из своего мирного плана как минимум вопросы территориальной принадлежности. Сейчас в документе нет требования, «чтобы Украина уступила Донбасс России», указано в материале.
Также сообщалось, что в ходе переговоров делегаций Украины и США в Женеве из плана были убраны пункты об амнистии за преступления во время конфликта и сокращении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, после этого стали видны многие перспективы мирного урегулирования.
Данную версию, как предварительно сообщается, министр армии США Дэн Дрисколл представит российской стороне в Абу-Даби. Комментируя эту информацию, глава МИД РФ заявил, что Москва предпочитает «заниматься дипломатией, а не трепать языком».
У нас подход другой. Как я уже сказал, каналы есть, но мы предпочитаем заниматься именно дипломатией, а не трепать языком в попытке спровоцировать и подорвать те или иные позитивные и перспективные инициативы
В России не увидели проблемы в исключении некоторых пунктов из плана США
Исключенные из мирного плана президента США пункты об амнистии и сокращении численности украинской армии не являются решающими. Как отметил политолог Иван Тимофеев, они могут дополнительно обсуждаться сторонами впоследствии.
Мы не знаем точных причин, почему эти пункты убрали. Но амнистия — это обоюдоострый вопрос. В любом конфликте все стороны так или иначе имеют свой набор деяний, квалифицируемых противоположной стороной как преступление, нарушение. Так что взаимная амнистия — универсальный инструмент, принятый в дипломатической практике. Но он не ключевой
Аналогичного мнения эксперт придерживается и об исключении пункта о численности ВСУ. Он пояснил, что армию, даже если и сократить, то можно быстро увеличить при помощи объявления мобилизации.
Зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова, в свою очередь, порекомендовала просто дождаться, когда США, Европа и Украина разберутся между собой в вариантах плана президента США, а потом Россия посмотрит на промежуточный вариант и скажет свои правки. До этого момента, по ее словам, не нужно реагировать ни на какую появляющуюся в медиапространстве информацию.