США, Украина и Россия проводят закрытые переговоры в ОАЭ. Киев отправил туда Буданова

FT: Буданов отправился в ОАЭ для тайных переговоров с США

Украина отправила в ОАЭ начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Сообщается, что он может провести переговоры во главе украинской делегации с американской группой, возглавляемой министром армии США Дэниелом Дрисколлом.

«Дрисколл должен был встретиться с Кириллом Будановым, начальником Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины», — рассказал источник.

Дрисколл представит сокращенный мирный план, о котором Украина и США договорились 23 ноября в Женеве.

Дэниел Дрисколл Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Министр армии США встретится в Абу-Даби с российской делегацией

Западный телеканал CBS сообщил, что Дрисколл якобы встретился в ОАЭ с российской делегацией 24 ноября, еще одна встреча запланирована на 25 ноября.

«Дрисколл встретился с членами российской делегации [в понедельник вечером] в Абу-Даби на несколько часов. Он планирует встретиться с ними еще раз в течение дня [во вторник], чтобы обсудить мирный процесс и ускорить продвижение мирных переговоров», — утверждают источники.

Абу-Даби Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

В Кремле также прокомментировали возможную встречу министра армии США с делегацией России.

Нам по-прежнему нечего сказать. Мы следим за сообщениями СМИ. Мы их анализируем Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

По мнению западных журналистов, состоявшаяся встреча Дрисколла с делегацией России должна заложить основу для будущих переговоров на более высоком уровне. Депутат Госдумы Светлана Журова допустила, что возможной ключевой темой встречи станет обсуждение мирного плана в части присутствия сил НАТО на Украине. По ее словам, встречу инициировала американская сторона.

Украинская делегация ранее провела переговоры с США в Женеве

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил об итогах встречи с представителями Вашингтона. Он также заявил, что обсудит спорные пункты мирного плана лично с Трампом.

Сегодня наша делегация вернулась из Женевы после переговоров с американской стороной и европейскими партнерами, и теперь перечень необходимых шагов для окончания войны может стать работоспособным. Еще есть над чем поработать всем вместе, чтобы подготовить финальный документ, и надо сделать все достойно Владимир Зеленский президент Украины

Он отметил, что теперь пунктов в мирном плане уже не 28 и «там включено много правильного». Известно, что предложение могло быть сокращено с первоначальных 28 до 19 пунктов — в нем якобы больше нет положения об амнистии за действия, совершенные во время конфликта, а также об ограничениях будущей численности украинской армии.

Кирилл Буданов Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Помимо Буданова, в состав переговорщиков вошли начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, Сергей Кислица и другие. Главой группы Зеленский назначил руководителя офиса президента Андрея Ермака.

Мирный план США был представлен Киеву 20 ноября. Среди первичных условий — отказ Киева от вступления в НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.