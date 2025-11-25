Мир
08:02, 25 ноября 2025Мир

На Западе заявили о якобы состоявшейся встрече министра армии США с российской делегацией

CBS: Дрисколл встретился в Абу-Даби с российской делегацией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дэниел Дрисколл

Дэниел Дрисколл. Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Министр армии США Дэниел Дрисколл якобы встретился в Абу-Даби с российской делегацией в понедельник, об этом заявил западный телеканал CBS.

Как отметили два официальных лица США и два дипломатических источника, пожелавших остаться анонимными, встреча состоялась в понедельник, переговоры должны продолжиться во вторник.

«Дрисколл встретился с членами российской делегации [в понедельник вечером] в Абу-Даби на несколько часов. Он планирует встретиться с ними еще раз в течение дня [во вторник], чтобы обсудить мирный процесс и ускорить продвижение мирных переговоров», — утверждают журналисты.

Пока неясно, кто еще входит в состав делегации США в Абу-Даби. Российская сторона не подтверждала данную информацию.

Ранее CBS сообщил со ссылкой на источники, что министр армии США Дэн Дрисколл может посетить Россию для продолжения обсуждений плана по урегулированию конфликта на Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков в свою очередь заявил, что Москва на данный момент не получала конкретного предложения о визите какого-либо представителя американской стороны.

