Дрисколл захотел посетить Россию

CBS: Дрисколл может посетить Россию для продолжения обсуждений плана по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Министр армии США Дэн Дрисколл может посетить Россию для продолжения обсуждений плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.

«Еще один возможный результат переговоров в Женеве — это то, что министр армии Дэн Дрисколл может посетить Россию или встретиться с российскими официальными лицами еще где-то», — приводит телеканал слова американского официального лица.

Однако, по словам российских официальных лиц, пока ничего не запланировано.

Ранее стало известно, что Дрисколл допустил ошибку, проведя «полномасштабные мирные переговоры» с высокопоставленными украинскими чиновниками. Уточняется, что Дрисколл «опередил события», что дало повод украинской стороне говорить о принуждении к сделке.

