Дрисколл захотел посетить Россию

Министр армии США Дэн Дрисколл может посетить Россию для продолжения обсуждений плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.
«Еще один возможный результат переговоров в Женеве — это то, что министр армии Дэн Дрисколл может посетить Россию или встретиться с российскими официальными лицами еще где-то», — приводит телеканал слова американского официального лица.
Однако, по словам российских официальных лиц, пока ничего не запланировано.
Ранее стало известно, что Дрисколл допустил ошибку, проведя «полномасштабные мирные переговоры» с высокопоставленными украинскими чиновниками. Уточняется, что Дрисколл «опередил события», что дало повод украинской стороне говорить о принуждении к сделке.