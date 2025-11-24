Мир
В США указали на ошибку Дрисколла в переговорах с украинцами

Axios: Дрисколл поторопился, проведя полномасштабные переговоры с украинцами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Министр армии США Дэниел Дрисколл допустил ошибку, проведя «полномасштабные мирные переговоры» с высокопоставленными украинскими чиновниками. Об этом в разговоре с Axios заявил высокопоставленный американский чиновник.

По его словам, Дрисколл «опередил события», что дало повод украинской стороне говорить о принуждении к сделке. «Конечно, украинцы заявляют, что мы пытаемся заставить их принять сделку в интересах России. Это их обычная тактика. Это была неправда. Ни на секунду. Но нас немного переиграли», — пояснил чиновник.

Ранее стало известно, что министр армии США Дэниел Дрисколл стал новым спецпредставителем Дональда Трампа по Украине. Об этом написала The Guardian. Телеканал Fox News получил аналогичную информацию от представителя Пентагона.

Отмечалось, что группа американских генералов во главе с Дрисколлом, вероятно, вылетит в Москву в конце следующей недели для обсуждения мирного плана с Кремлем.

