Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:57, 22 ноября 2025Мир

Стал известен новый представитель Трампа по Украине

Guardian: Дрисколл стал новым спецпредставителем Трампа по Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Rod Lamkey / AP

Министр армии США Дэниел Дрисколл стал новым спецпредставителем президента страны Дональда Трампа по Украине. Об этом пишет The Guardian.

«Трамп назначил Дрисколла — друга и бывшего одноклассника [вице-президента Джея Ди] Вэнса — своим новым специальным представителем», — сообщает издание.

По информации The Guardian, группа американских генералов во главе с Дрисколлом, вероятно, вылетит в Москву в конце следующей недели для обсуждения мирного плана с Кремлем. При этом сообщается, что официальной информации о назначении министра армии США спецпредставителем Трампа на данный момент нет.

Ранее Дрисколл заявил об очень плохом положении Украины. По его словам, для Киева сейчас самое подходящее время для заключения мира с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке европейцев переписать мирный план США

    В ДНР рассказали о завершении окружения одного города

    Положение Украины назвали тупиковым из-за мирного плана Трампа

    Премьер Венгрии назвал два пути Европы в российско-украинском конфликте

    В МИД высказались о возможности встречи Путина и Трампа

    Россиянин поставил на заброшенную шайбу в матче КХЛ и выиграл почти 3 миллиона рублей

    В Белоруссии высказались о переговорах с США

    Россиянин на Mercedes сбил троих человек на пешеходном переходе и сбежал

    Квартиру сбежавшей из России солистки Мариинского театра в Москве выставили на продажу

    Стал известен новый представитель Трампа по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости