Стал известен новый представитель Трампа по Украине

Guardian: Дрисколл стал новым спецпредставителем Трампа по Украине

Министр армии США Дэниел Дрисколл стал новым спецпредставителем президента страны Дональда Трампа по Украине. Об этом пишет The Guardian.

«Трамп назначил Дрисколла — друга и бывшего одноклассника [вице-президента Джея Ди] Вэнса — своим новым специальным представителем», — сообщает издание.

По информации The Guardian, группа американских генералов во главе с Дрисколлом, вероятно, вылетит в Москву в конце следующей недели для обсуждения мирного плана с Кремлем. При этом сообщается, что официальной информации о назначении министра армии США спецпредставителем Трампа на данный момент нет.

Ранее Дрисколл заявил об очень плохом положении Украины. По его словам, для Киева сейчас самое подходящее время для заключения мира с Россией.