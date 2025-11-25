Россия
11:57, 25 ноября 2025

В России назвали возможную ключевую тему переговоров Дрисколла с делегацией из Москвы

Депутат Журова: Дрисколл и делегация России могут обсудить силы НАТО на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images

Возможной ключевой темой встречи министра армии США Дэниела Дрисколла с делегацией из Москвы станет обсуждение мирного плана американского президента Дональда Трампа в части присутствия сил НАТО на Украине, допустила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Идет серьезная, активная работа, инициированная американской стороной, — сказала депутат. — Поскольку Дрисколл — представитель силового блока, можно предположить, что разговор на встрече с представителями России пойдет о крайне важном для нашей страны вопросе в повестке мирного урегулирования украинского конфликта — это вопрос участия НАТО».

Журова напомнила, что размещение сил альянса на территории Украины после подписания мирного соглашения по-прежнему остается неприемлемым для российской стороны, и сложно представить аргументы, которые могли бы заставить Москву пересмотреть свою позицию.

«В изначальном плане Трампа не было речи о том, что НАТО могут присутствовать на Украине. Но Киев продолжает на этом настаивать», — заметила депутат.

Ранее сообщалось, что министр армии США встретится в Абу-Даби с российской делегацией во вторник, 25 ноября. В Кремле отказались комментировать эти сообщения.

