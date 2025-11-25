Бывший СССР
Стало известно о проведении секретных переговоров с участием Буданова

Буданов проводит тайные переговоры в ОАЭ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может провести переговоры во главе украинской делегации с американской группой, возглавляемой министром войны Дэниелом Дрисколлом в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.

«Дрисколл должен был встретиться с Кириллом Будановым, начальником Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины», — приводит издание слова собеседника.

«Инсайдер UA» уточняет, что в ОАЭ уже идут секретные переговоры идут в Абу-Даби. Украинскую сторону представляет Буданов, уточняют авторы канала.

Накануне делегация Украины вернулась с переговоров с США в Женеве. Президент страны Владимир Зеленский назначил руководителя офиса президента Андрея Ермака главой группы. Помимо Буданова, в состав переговорщиков вошли начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, Сергей Кислица и другие.

