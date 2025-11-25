Мир
11:48, 25 ноября 2025Мир

Раскрыты убранные из мирного плана Трампа по Украине пункты

ABC: Из мирного плана Трампа убрали пункты об амнистии и сокращении ВСУ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

В ходе переговоров делегаций Украины и США в Женеве из разработанного администрацией президента Дональда Трампа мирного плана убрали пункты об амнистии за преступления во время конфликта и сокращении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

«Мирный план, состоявший из 28 пунктов и представленный США Украине в Женеве, был пересмотрен и теперь включает 19 пунктов, в которых больше нет положения об амнистии за действия, совершенные во время конфликта, а также об ограничениях будущей численности украинской армии», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что мирный план Трампа по Украине сократился на треть в результате состоявшихся в воскресенье переговоров в Женеве. Предложение было сокращено с первоначальных 28 до 19 пунктов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москве не поступал обновленный мирный план по Украине.

