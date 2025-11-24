«Много политического давления». Зеленский заявил о критическом моменте для Украины после переговоров с США

Зеленский заявил о критическом моменте для Украины после переговоров в Женеве

Украина на фоне обсуждений мирного плана США в Женеве ищет компромиссы, на страну оказывается много политического давления, заявил президент Владимир Зеленский. Он также заговорил о критическом моменте для Киева.

Сейчас мы находимся в критическом моменте. Есть много шума в СМИ, много политического давления. Мы продолжим работать с нашими партнерами, прежде всего из США, ища компромиссы, которые будут усиливать, а не будут ослаблять нас Владимир Зеленский президент Украины

О ходе переговоров политик высказался на межпарламентской конференции в Швеции. Между тем издание «РБК-Украина» писало, что украинской делегации в ходе переговоров с США в Женеве удалось скорректировать большинство неудобных Киеву пунктов мирного плана Вашингтона. В частности, получилось согласовать позиции по вопросам численности Вооруженных сил Украины и контроля над Запорожской атомной электростанцией, формата обмена пленными и возвращения осужденных.

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

В Киеве рассказали об угрозах от США

Как сообщил телеканал ABC со ссылкой на неназванного украинского чиновника, США пригрозили Украине полным прекращением любой помощи, если Киев не согласится на предложенную сделку. Помощь от Вашингтона включает поставки зенитных ракет, обмен данными разведки и другие обязательства, связанные с поставками оружия и поддержкой со стороны США. Американские военные также предупредили, что Украина может в скором времени потерять всю территорию Донбасса — следующие месяцы будут для ВСУ критическими.

Ряд источников между тем описывает следующий шаг США по урегулированию конфликта словами «кнут и пряник». Отмечается, что США должны согласовать финальные пункты соглашения с украинской стороной, а также договориться со странами Европейского союза по тем пунктам, которые касаются непосредственно их. Если все это будет согласовано, дальше американские переговорщики будут кнутом и пряником убеждать Россию. «РБК-Украина» при этом заметило, что переговоры складываются максимально выгодными для Москвы.

План Трампа из 28 пунктов подвергся изменениям

The New York Times со ссылкой на западного чиновника уточняет, что рабочая версия теперь отличается от версии, опубликованной 20 ноября. В пресс-службе администрации президента США Дональда Трампа подтвердили, что новая редакция отвечает национальным интересам Украины.

Кроме того, украинские представители отметили, что нынешний проект также предусматривает надежные и осуществимые механизмы обеспечения безопасности Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В то же время сообщалось, что первый раунд обсуждения изменений, которые стороны предлагают внести в мирный план, прошел напряженно — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров даже сломал ручку. Трамп между тем лаконично оценил переговоры по Украине фразой «происходит что-то хорошее».