12:43, 24 ноября 2025

Зеленский рассказал о критическом моменте для Украины

Зеленский: Украина находится в критическом моменте
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Украина находится в критическом моменте истории и пребывает под беспрецедентным уровнем давления. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Сейчас мы в критическом моменте. Есть много шума в СМИ, много политического давления», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что Киев будет стремиться работать над планом с партнерами из США и находить компромиссы, которые будут усиливать, а не ослаблять позиции Украины.

Ранее на Украине сообщили, что на переговорах с США в Женеве Киеву удалось скорректировать большинство неудобных ему пунктов мирного плана Вашингтона. В частности, украинской делегации удалось согласовать с американской позиции по вопросу численности Вооруженных сил Украины и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

