В России объяснили неучастие в обсуждении плана Трампа с Европой и Украиной

Сначала США, Европа и Украина должны разобраться между собой в вариантах плана президента США Дональда Трампа, а потом Россия внесет свои правки, заявила зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Неучастие Москвы в спорах Брюсселя, Киева и Вашингтона относительно плана депутат объяснила в беседе с «Лентой.ру».
«Это тот случай, когда действительно надо просто терпеливо дождаться. Зачем вмешиваться сейчас. В США недовольны тем, что Европа начинает их править. Украине тоже что-то не нравится. Пусть они там между собой сначала разберутся в вариантах этого плана, а потом мы на него посмотрим и уже скажем свои правки. Россия сейчас пока наблюдает», — отметила Журова.
Если мы будем сейчас каждый раз реагировать на все, что там происходит, ни к чему хорошему это не приведет
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ждет от США той версии плана по урегулированию украинского конфликта, которую Вашингтон считает промежуточной и которая обсуждается с представителями Европейского союза и Украины.