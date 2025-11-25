Россия
14:54, 25 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили неучастие в обсуждении плана Трампа с Европой и Украиной

Журова: Пусть на Западе разберутся в плане Трампа, а потом РФ внесет свои правки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Emma Farge / Reuters

Сначала США, Европа и Украина должны разобраться между собой в вариантах плана президента США Дональда Трампа, а потом Россия внесет свои правки, заявила зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Неучастие Москвы в спорах Брюсселя, Киева и Вашингтона относительно плана депутат объяснила в беседе с «Лентой.ру».

«Это тот случай, когда действительно надо просто терпеливо дождаться. Зачем вмешиваться сейчас. В США недовольны тем, что Европа начинает их править. Украине тоже что-то не нравится. Пусть они там между собой сначала разберутся в вариантах этого плана, а потом мы на него посмотрим и уже скажем свои правки. Россия сейчас пока наблюдает», — отметила Журова.

Если мы будем сейчас каждый раз реагировать на все, что там происходит, ни к чему хорошему это не приведет

Светлана Журовазампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ждет от США той версии плана по урегулированию украинского конфликта, которую Вашингтон считает промежуточной и которая обсуждается с представителями Европейского союза и Украины.

