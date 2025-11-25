Лавров озвучил причину возможного отказа России от плана США по Украине

Лавров: Ситуация изменится, если будут вымараны договоренности саммита на Аляске

Ситуация изменится, если из плана президента США Дональда Трампа будут вымараны договоренности саммита на Аляске. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, ключевые положения плана Трамп основываются на пониманиях, достигнутых в Анкоридже на российско-американской встрече. Он подчеркнул, что эти принципы отражены в плане, что Москва приветствует.

«[Но] если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуацией», — добавил министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия ждет от США той версии плана по урегулированию украинского конфликта. Он уточнил, что ее Вашингтон считает промежуточной и она обсуждается с представителями Евросоюза и Киевом.