Аналитик Мухарреми: Мир на Украине не остановит перевооружения европейской армии

Переговоры об условиях заключения мира на Украине оказались плохой новостью для военно-промышленного комплекса Европы. 24 ноября акции производителей оружия упали до самого низкого уровня за более чем четыре месяца. Перед многими аналитиками встал вопрос: стоит ли считать эту динамику началом долгосрочного тренда или относиться к ней как к малозначительному капризу фондового рынка, который не изменит общего курса, взятого Брюсселем.

Акции европейского ВПК упали до минимума

24 ноября акции европейских производителей оружия спикировали до самого низкого уровня за более чем четыре месяца. Это произошло на фоне непрекращающихся мирных переговоров о завершении украинского конфликта. Так, индекс компаний аэрокосмической и оборонной промышленности (SXPARO) упал на два процента. До этого, 21 ноября, они подешевели на 3,4 процента, что стало самым серьезным недельным падением с марта.

Европейский индекс оборонного сектора вырос на 48% с начала года

Между тем именно акции оборонного сектора обеспечили в 2025 году 11-процентный рост индекса STOXX 600. Итогами такой динамики стали два рекордных максимума подряд. Тот же SXPARO с начала года вырос 48 процентов. Однако начало этой недели как будто поставило под вопрос шансы оборонки побороться за новые вершины. Акции немецкой оборонной компании Renk упали на 3,29 процента, потеряв с начала прошлой недели 24,64 процента. Производитель сенсорных систем Hensoldt подешевел на 3,18 процента (минус 16,58 процента с прошлой недели). Кроме того, ценные бумаги немецкого производителя военной техники Rheinmetall, итальянской оборонной компании Leonardo, аэрокосмической шведской Saab и французской Thales упали на 3, 1,66, 2,47 и 1,59 процента соответственно.

Впрочем, специалисты пока призывают не торопиться с далеко идущими выводами. Так, аналитик Morningstar Лоредана Мухарреми назвала преувеличенной реакцию рынка. По ее мнению, происходящее не отражает фундаментальных факторов. Эксперт уверена, что рост европейских оборонных расходов связан не только с ситуацией на Украине и планы перевооружения едва ли уберут в стол, если боевые действия прекратятся.

Европа наращивает военные расходы уже несколько лет

Одной из причин резкого подорожания ценных бумаг оборонных компаний Европы стала политика ее властей, которые решили уделять данному сегменту куда больше внимание, чем прежде. Например, в 2023-2025 годах там ввели свыше ста тысяч квадратных метров новых производственных площадок. В Польше расширяли предприятия для выпуска БМП Borsuk и артиллерийских стволов гаубиц AHS Krab, в Чехии построили новый цех для производства колесных и гусеничных САУ, в Словакии решили организовать производство бронетранспортеров Patria 8x8.

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Аналогичные по смыслу мероприятия проводились в Швеции, Испании и Норвегии. В покинувшей Европейский союз (ЕС) Великобритании решили, что пора возобновить производство 155-миллиметровых буксируемых гаубиц M777. Как итог, за первые шесть месяцев 2025 года портфель европейских оборонных акций Goldman Sachs Group вырос на 120 процентов.

Тенденция подпитывалась соответствующей риторикой со стороны властей ЕС. В конце августа председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за то, чтобы увеличить финансирование европейского военно-промышленного комплекса пять-десять раз. Необходимость таких мер она обосновала «российской угрозой» и стремлением Брюсселя гарантировать, что Украина со временем будет иметь тренированную, хорошо экипированную и высокооплачиваемую армию.

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Такой расклад дает основания полагать, что мир на Украине не оставит европейскую оборонку без позитивных перспектив. Так, управляющий фондом Amati Global Investors Грэм Бенке констатировал, что некоторые инвесторы действительно все больше верят, что конфликт разрешится в ближайшие месяцы. Однако и боевые действия на Украине, и изменившееся отношение США к НАТО необратимо трансформировали подход Европы к оборонным расходам. А это означает, что в производство новых пушек по-прежнему будут вкладывать все больше денег, даже если те, что пока стреляют, замолчат. В свою очередь, аналитик Mediobanca Алессандро Поцци вообще сомневается, что мирного соглашения с Украиной достигнут до конца 2026 года. Стало быть, и расходы на оборону в Европе продолжат расти.

Мирный план Трампа по Украине продолжают корректировать

Новости о том, что США подготовили новый план урегулирования ситуации на Украине, появились в середине минувшей недели. В них говорилось, что соответствующий документ состоит из 28 пунктов, которые в частности предполагают отказ Украины от некоторых территорий и части вооружения. Кроме того, Киеву обещают гарантии безопасности от США, а Москве — признать Крым, Донецк и Луганск российскими.

Позже Украина будто бы добилась исключения некоторых пунктов из этого документа, а президент республики Владимир Зеленский заявил о сложном выборе, который предстоит сделать. Затем из мирного плана убрали пункт об использовании замороженных активов России. В итоге по данным на 24 ноября документ сократился на треть: с первоначальных 28 до 19 пунктов.