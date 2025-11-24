Мир
18:55, 24 ноября 2025

Из мирного плана США убрали касающийся России пункт

Bloomberg: Из плана США по Украине убрали пункт о замороженных активах России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Из мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине убрали пункт об использовании замороженных активов России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«В последней версии плана уже не упоминается план по выделению около 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов на возглавляемые США усилия по восстановлению страны», — говорится в материале.

Изначально план предусматривал получение Вашингтоном 50 процентов прибыли от реализации этого сценария, а остальная часть средств должна была быть направлена на реализацию американо-российских проектов.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Александр Бевз заявил, что мирного плана из 28 пунктов, разработанного администрацией президента США Дональда Трампа, больше нет. По его словам, американский план был полностью переработан.

