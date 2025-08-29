Фон дер Ляйен: ЕК намерена увеличить военные расходы в 5-10 раз в ближайшие годы

Еврокомиссия (ЕК) предлагает увеличить финансирование европейского военно-промышленного комплекса (ВПК), включая «усиление границ», в 5-10 раз в рамках бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы. Об этом на пресс-конференции в Латвии заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, которую цитирует ТАСС.

Необходимость укрепления военного потенциала сообщества представитель Брюсселя обосновала якобы исходящей от России угрозой. В рамках изменений, которым намерены дать ход европейские руководители, Украине, по ее словам, отводится роль «первой линии обороны».

«Нам потребуется существенное и постоянное финансирование, чтобы гарантировать, что Украина со временем будет иметь тренированную, хорошо экипированную и высокооплачиваемую армию», — поделилась планами фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что власти Польши одобрили проект бюджета с дефицитом в 6,5 процента и ростом военных расходов до рекордных 4,8 процента. «Мы не сможем защищать польскую границу с низким дефицитом», — заявил в связи с этим премьер-министр страны Дональд Туск.