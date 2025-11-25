Политолог высказался об исключенных из мирного плана Трампа пунктах

Политолог Тимофеев: Исключенные из мирного плана Трампа пункты не ключевые

Исключенные из мирного плана президента США Дональда Трампа пункты об амнистии и сокращении численности украинской армии не являются решающими и могут дополнительно обсуждаться сторонами, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Иван Тимофеев.

«Мы не знаем точных причин, почему эти пункты убрали. Но амнистия — это обоюдоострый вопрос. В любом конфликте все стороны так или иначе имеют свой набор деяний, квалифицируемых противоположенной стороной как преступление, нарушение. Так что взаимная амнистия — универсальный инструмент, принятый в дипломатической практике. Но он не ключевой», — сказал политолог.

Не является ключевым, по оценке Тимофеева, и пункт о численности украинской армии. Он объяснил, что технически армию можно сократить, но и быстро увеличить с помощью мобилизации.

«Да, численность важна. Но есть вопрос и качества мобилизационных резервов, темпов развертывания. Например, накануне конфликта армия была совсем небольшой, но ее развернули в считанные недели и месяцы. Так что тут не так все очевидно», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что в ходе переговоров делегаций Украины и США в Женеве из разработанного администрацией Трампа мирного плана убрали пункты об амнистии за преступления во время конфликта и сокращении Вооруженных сил Украины. Также сообщалось, что предложение было сокращено с первоначальных 28 до 19 пунктов.