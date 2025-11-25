Мир
14:10, 25 ноября 2025Мир

Раскрыто содержание сокращенного плана США по Украине

Politico: США убрали из мирного плана вопросы территории Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

США убрали вопросы территориальной принадлежности из мирного плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет американский журнал Politico.

«[Убрали из плана] другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины», — говорится в публикации.

Как стало известно Politico, теперь из 28 пунктов изначальной версии плана осталось 19. Сейчас в документе нет требования, «чтобы Украина уступила Донбасс России».

Два высокопоставленных источника издания, пожелавшие сохранить анонимность, рассказали, что сокращенную версию плана министр армии США Дэн Дрисколл представит российской делегации на переговорах в Абу-Даби.

Ранее источники телеканала CBS рассказали, что Дрисколл может посетить Россию для дальнейшего обсуждения плана по урегулированию украинского кризиса.

