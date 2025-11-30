Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:21, 30 ноября 2025Россия

Песков подтвердил визит Уиткоффа в Россию

Песков: Уиткофф посетит Россию на следующей неделе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Россию в начале следующей недели. Его слова передает РИА Новости в воскресенье, 30 ноября.

Журналист Павел Зарубин в разговоре с Песковым предположил, что Уиткофф может прилететь в Россию с понедельника по среду. Дело в том, что с четверга Путин будет находиться с рабочим визитом в Индии.

Это предположение пресс-секретарь российского лидера подтвердил. Тем временем в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказали и о других планах президента страны на следующую неделю. Так, он должен принять участие в инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет» и пообщаться с победителями номинации «Волонтер года» в рамках премии «Мы вместе».

Ранее Владимир Путин оценил отношения России и Венгрии. По его словам, взаимодействие двух стран основано на прагматизме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сроки окончания СВО после начала переговоров с США оценили

    Захарова указала на примечательный факт об атаке Украины на танкеры в Черном море

    У Большунова сломалось крепление во время гонки

    Олимпийская чемпионка прокомментировала конфликт Большунова и Бакурова

    В российском ресторане посетитель угрожал студентке изнасилованием

    Стало известно о создании ВСУ угрозы наступления на Курскую область

    Любителей минералки предупредили о риске аритмии

    На Украине кандидат на место Ермака заняла новую должность

    Песков подтвердил визит Уиткоффа в Россию

    В Белоруссии высказались о подготовке ЕС к войне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости