Песков подтвердил визит Уиткоффа в Россию

Песков: Уиткофф посетит Россию на следующей неделе

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Россию в начале следующей недели. Его слова передает РИА Новости в воскресенье, 30 ноября.

Журналист Павел Зарубин в разговоре с Песковым предположил, что Уиткофф может прилететь в Россию с понедельника по среду. Дело в том, что с четверга Путин будет находиться с рабочим визитом в Индии.

Это предположение пресс-секретарь российского лидера подтвердил. Тем временем в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказали и о других планах президента страны на следующую неделю. Так, он должен принять участие в инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет» и пообщаться с победителями номинации «Волонтер года» в рамках премии «Мы вместе».

Ранее Владимир Путин оценил отношения России и Венгрии. По его словам, взаимодействие двух стран основано на прагматизме.