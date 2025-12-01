Переговоры Украины и США завершились

Переговоры Украины и США во Флориде завершились

Переговоры украинской и американской делегаций в США завершились. Встреча длилась около двух часов до перерыва, после чего продолжилась. По ее итогам к журналистам вышел госсекретарь США Марко Рубио, передает CNN.

Он не сообщил о конкретных решениях, ограничившись общими фразами о необходимости мира и процветания на Украине и предстоящей длительной работе.

Обсуждения касались графика выборов на Украине, обмена территориями между Киевом и Москвой и других чувствительных вопросов, писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По информации Agence France Press, процесс шел нелегко. Источник агентства рассказал, что украинская и американская стороны настроены на достижение конкретного результата, который позволит определить круг вопросов для переговоров США и России.

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица, участвующий в переговорной группе, сообщил, что начало встречи было хорошим. Он поблагодарил за руководство процессом госсекретаря США и отметил позицию зятя американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера.

