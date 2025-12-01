Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:01, 1 декабря 2025Мир

Переговоры Украины и США завершились

Переговоры Украины и США во Флориде завершились
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Переговоры украинской и американской делегаций в США завершились. Встреча длилась около двух часов до перерыва, после чего продолжилась. По ее итогам к журналистам вышел госсекретарь США Марко Рубио, передает CNN.

Он не сообщил о конкретных решениях, ограничившись общими фразами о необходимости мира и процветания на Украине и предстоящей длительной работе.

Обсуждения касались графика выборов на Украине, обмена территориями между Киевом и Москвой и других чувствительных вопросов, писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По информации Agence France Press, процесс шел нелегко. Источник агентства рассказал, что украинская и американская стороны настроены на достижение конкретного результата, который позволит определить круг вопросов для переговоров США и России.

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица, участвующий в переговорной группе, сообщил, что начало встречи было хорошим. Он поблагодарил за руководство процессом госсекретаря США и отметил позицию зятя американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Украины и США завершились без конкретных заявлений. Впереди визит спецпосланника Трампа в Москву

    Кайли Дженнер снялась в наряде с глубоким декольте

    Раскрыта дата встречи Путина и Уиткоффа в Москве

    Трамп назвал проблемой ситуацию с коррупцией на Украине

    Желающим похудеть людям подсказали простое правило «80/20»

    Трамп высказался о переговорах с Киевом по новому плану урегулирования

    Умеров анонсировал консультации по урегулированию после переговоров в США

    Считавшуюся утерянной более 400 лет картину Рубенса продали на аукционе

    Российское посольство заявило о давлении США на Турцию

    Киев подтвердил участие в атаках на танкеры у побережья Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости