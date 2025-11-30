Интернет и СМИ
Раскрыто стремление США как можно скорее закрыть территориальные вопросы с Украиной

Axios: Путину передадут план по Украине после закрытия территориальных вопросов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

США хотят как можно скорее закрыть все спорные территориальные вопросы между Киевом и Москвой, чтобы уже во вторник передать план президенту России Владимиру Путину. Об этом в воскресенье, 30 ноября, a href="https://www.axios.com/2025/11/30/ukraine-us-talks-miami-witkoff-kushner-plan" rel="nofollow" target="_blank">сообщило издание Axios.

В материале сказано, что американские и украинские официальные лица должны провести переговоры 30 ноября. Встреча делегаций двух стран состоятся в Майами, штат Флорида, США.

Когда они обсудят территориальные вопросы, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер отправятся в Россию. В Москве они должны будут встретиться с Путиным и передать ему план по Украине.

Ранее бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что страна не пойдет на территориальные уступки. По его словам, украинский лидер не подпишет соответствующее соглашение.

