«Сейчас договориться невозможно». Путин высказался о мирном плане Трампа и объяснил, когда Россия будет готова прекратить бои

Путин: Украине юридически невозможно договориться с РФ по окончанию конфликта

Российский президент Владимир Путин высказался о мирном плане по Украине, предложенном лидером США Дональдом Трампом. Также он объяснил, когда Россия сможет прекратить бои в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Трансляцию пресс-конференции Путина по итогам визита в Киргизию вел Кремль.

Прежде всего президент России заявил, что мирный план по урегулированию конфликта на Украине состоял из набора вопросов для переговоров, а не являлся полноценным проектом договора. Процесс достижения договоренностей для дальнейшего заключения мира все еще продолжается.

В то же время российский лидер указал, что американская сторона учитывает позицию России. При этом некоторые вопросы должны согласовываться отдельно и прямо.

Белый дом меняет сейчас свою стратегию по Украине и, вероятно, заменит своего переговорщика в диалоге с Россией, но в Москве все равно будут ждать спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Недавно помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о предварительной договоренности по его визиту в столицу России в начале декабря.

Я жду, что Уиткофф будет в Москве на переговорах. Он защищает позицию своего президента и своей страны, но диалог с ним идет без ругани и плевков Владимир Путин президент России

Фото: Nathan Howard / Reuters

Названо ключевое для России требование в переговорах с США

Путин настоял на том, чтобы страны признали суверенитет России над Крымом и Донбассом. По его мнению, именно это сейчас является ключевым моментом в переговорах с США.

Российский лидер пояснил: «Нам нужно, чтобы вот наши решения были международно признаны (...). И это имеет значение, потому что одно дело – решения признанные, и, допустим, определенные территории находятся под российским суверенитетом, и в случае нарушения договоренностей это будет нападение на Российскую Федерацию со всеми вытекающими из этого ответными мерами России, или это будет восприниматься как попытка вернуть закон на принадлежащую Украине территорию. Это разные вещи».

Он уточнил, что признание необходимо, но не от Украины сегодня.

Путин добавил, что не ждал новых санкций США против российской нефти. Он заметил, что после встречи с Трампом на Аляске конфликтов больше не возникало, стороны «оставались на платформе Анкориджа». Говоря о возможной конфискации российских активов, президент напомнил, что правительство подготовит пакет ответных мер на действия Запада.

Фото: kremlin.ru

Путин рассказал о ситуации в зоне СВО

Российская армия сегодня активно продвигается по всем направлениям зоны СВО. Путин сообщил, что Красноармейск и Димитров сейчас находятся в кольце. На юге Димитрова бойцы ВСУ отсечены вовсе, а Красноармейск сейчас на 70 процентов российский, ВСУ теряют там наиболее боеспособные части, заявил лидер.

В Комсомольске, что под Полтавой, продолжаются бои, однако это не останавливает армию России от продвижения. Известно, что войска подошли с трех сторон к городу Северску, из 8 тысяч зданий сейчас около 1,7 тысячи заняты силами ВС РФ.

«Волчанск почти полностью наш. В Запорожской области разбит выстраиваемый с 2014-го укрепрайон», — указал президент. Он добавил, что благодаря мужеству российских солдат там «пробивается оборона».

Помимо этого, «проломлена» оборона ВСУ на севере Запорожской области. ВС РФ там быстро продвигаются к Гуляйполю, подтвердил Путин.

Точно пойдем дальше. Правильная тактика ВС РФ может привести к скорому обвалу фронта ВСУ Владимир Путин президент России

Левый берег Оскола все еще занимают 15 батальонов ВСУ. При этом их положение ухудшается с каждым днем.

Говорят, они выглядят как бомжи. Помочь боевикам Киев не может Владимир Путин президент России

Всего же в октябре войска Украины потеряли около 47 тысяч человек, отметил президент России. Он также назвал главную проблему для ВСУ на сегодняшний день. По его мнению, Киев не может справиться с тем, что теряет больше солдат на фронте, чем зачисляет на службу.

Также лидер России рассказал об активном дезертирстве в ВСУ. «И с этим уже вряд ли что-то можно поделать», — указал он.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России назвал важное условие прекращения боевых действий

ВСУ сейчас либо уйдут с занимаемых территорий и тогда прекратятся боевые действия, либо Российская армия добьется этого вооруженным путем. Такое условие назвал Путин.

По словам российского лидера, скорее закончить конфликт на Украине хотят все. При этом для России важно, чтобы ее решения были признаны основными международными игроками.

Конечно, мы хотим договориться в конечном итоге с Украиной. Но это сейчас просто практически невозможно, невозможно юридически Владимир Путин президент России

Путин также напомнил о проблеме выборов на Украине. Он заявил, что Россия, например, смогла провести выборы в нынешних обстоятельствах, а украинские власти — нет, что является «уклонением от ответов и законов». В связи с этим Путин заявил, что подписывать документы с нынешними властями Украины нет смысла.

Я полагаю, что украинское руководство допустило принципиальную, стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента, после чего президент [Владимир Зеленский] утратил свой легитимный статус Владимир Путин президент России

Тем не менее в будущем Россия сможет договориться с Украиной, так как там много здоровых людей, которые хотят выстроить отношения с Россией на долгосрочную историческую перспективу, добавил российский лидер.