Путин: Боевые действия идут внутри Комсомольска

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Киргизию, сообщил о боевых действиях внутри Комсомольска. Трансляцию пресс-конференции вел Telegram-канал Кремля.

По словам российского лидера, в настоящее время боевые действия идут в самом городе, и Вооруженные силы России освободили «уже значительное количество зданий».

«И продвижение идет дальше», — указал Путин.

Город Комсомольск Полтавской области был переименован в Горишные Плавни в июне 2016-го в соответствии с законом о декоммунизации, который действует на Украине с 2015 года. Этим нормативным актом в стране была запрещена советская и нацистская символика, а также упоминание советских деятелей в географических названиях.

Ранее Путин заявил, что группировка Вооруженных сил Украины в Купянске полностью ликвидирована.