Путин назвал готовых к диалогу с Россией людей на Украине

Путин: В будущем РФ сможет договориться с Украиной, там много здоровых людей

В будущем Россия сможет договориться с Украиной, там много здоровых людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке, передает РИА Новости.

«Надеюсь, что в будущем мы сможем договориться с Украиной», — сказал глава государства.

Путин добавил, что на Украине много «здоровых людей», которые желают построить с Россией отношения на долгосрочную перспективу.

Ранее Владимир Путин заявил, что ВСУ либо уйдут из занимаемых территорий, либо Российская армия добьется этого с помощью оружия. Президент уточнил, что Москва до сих пор получает «заходы» о прекращении боевых действий по разным каналам.