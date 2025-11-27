Российские военные начали заходить в Гуляйполе. ВСУ в шаге от потери ключевого узла обороны в Запорожье

Российские военные начали заходить в Гуляйполе. Войска украинской армии оказались в шаге от потери ключевого узла обороны в Запорожской области, из-за чего сейчас там полный хаос.

Аналитический портал Deep State утверждает, что на данном участке фронта многие бойцы ВСУ самовольно оставляют позиции, некоторые уже успели сдаться в плен. На фоне продолжающегося хаоса солдаты стреляют по своим же.

Положение дел ухудшилось для ВСУ после потери Полтавки и Успеновки. Тогда попытки отбить позиции не увенчались успехом и роты ВСУ, не зная, как быть, также начали массово выходить из районов Зеленого Гая и Высокого.

Фото: Reuters

По позициям украинских военных нанесли удары ФАБ

Российские военные активно наносят удары по украинским позициям в районе Гуляйполя. В частности, в одной из таких атак были использованы фугасные авиационные бомбы (ФАБ). Видео выложил в сеть «Воин DV».

На видео можно было заметить удары десятью ФАБами по различным позициям украинцев в городе. Все они были скоординированы и выполнены летчиками 11-й гвардейской армии ВВС России.

«Изнанка» также представила запись, на которой запечатлены удары тремя ФАБами, успешно попавшие в цель. Там на видео показана съемка с беспилотника. В какой-то момент раздается взрыв и несколько многоэтажек охватывает сильный дым.

Российская армия день за днем все ближе к взятию Гуляйполя

В середине ноября стало известно о начале взятия в клещи Гуляйполя в Запорожье. Армия России прорывалась постепенно вперед, параллельно продолжая атаки на окраинах таких поселений, как Зеленый Гай, Высокое, Веселое и Затишье.

Начался штурм Гуляйполя позже — 23 ноября. Как отмечал военный блогер Тимофей Ермаков, войска РФ начали продвигаться с северо- и юго-востока, то есть со стороны Ровнополья и Марфополя.

25 ноября российские войска приступили к взятию Гуляйполя. «Воин DV» также показал видео, на котором российский дрон атаковал пикап ВСУ, пролетев мимо стелы на въезде в город. Украинские военные, рассказали вдобавок авторы канала, не имеют шансов замедлить продвижение «Дальневосточного экспресса» — группировки российских войск, работающей в Запорожской области.

26 ноября армия России приблизилась к подступам Гуляйполя. Начиная с того момента, некоторые российские диверсионные команды замечают в самом городе.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В России и на Украине высказались о ходе боев за Гуляйполе

Украинский боец с позывным Тень недавно сделал предположение, что до конца ноября войска России будут вести бои на окраинах Гуляйполя. «Также есть попытки перекрыть логистический маршрут из Доброполья», — предрек он сроки взятия города армией России.

По словам бойца ВСУ, российские военные проводят мощные штурмы, ежедневно закрепляясь на новых участках фронта. Он также указал, что в ночь на 27 ноября диверсионно-разведывательные группы ВС РФ зашли в Гуляйполе.

По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, который тоже дал прогноз действий на фронте, на этом направлении осталось не так много бойцов ВСУ. Большая часть подразделений переброшена ближе к Купянску либо находится в районе Красноармейска.

«В ближайшее время бои за Гуляйполе завершатся. Мы зашли не с той стороны, с который ожидал противник, что стало дополнительным фактором в пользу российских военных», — сказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Тем не менее специалист добавил, что не стоит ждать и слишком быстрого завершения боев. Противник, пояснил он, продолжает оказывать активное сопротивление даже небольшими силами. В связи с этим Дандыкин уточнил, что по меньшей мере неделя уйдет на взятие под контроль этого поселения.