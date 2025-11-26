Бывший СССР
Появилось видео удара десятью ФАБ по Гуляйполю

ВС России нанесли удар десятью ФАБ по позициям ВСУ в Гуляйполе
СюжетРакетные удары по Украине:

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар при помощи фугасной авиационной бомбы (ФАБ) по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гуляйполе. Видео публикует Telegram-канал «Воин DV».

На видео можно заметить удары десятью ФАБами по различным позициям ВСУ в городе. Удары были нанесены летчиками 11-й гвардейской армии Военно-воздушных сил России.

26 ноября стало известно, что армия России приблизилась к подступам Гуляйполя. Отмечалось, что некоторые российские диверсионно-штурмовые группы были замечены уже в самом населенном пункте.

Ранее военблогер Михаил Звинчук отметил, что положение ВСУ в районе подконтрольного Киеву Гуляйполя в Запорожской области стремительно ухудшается.

