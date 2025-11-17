Военблогер Звинчук: Положение ВСУ в районе Гуляйполя стремительно ухудшается

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе подконтрольного Киеву Гуляйполя в Запорожской области стремительно ухудшается. Об этом заявил военблогер Михаил Звинчук в Telegram-канале «Рыбарь».

«Вопрос лишь в том, решит ли противник удерживать родину [известного украинского анархиста времен Гражданской войны Нестора] Махно, которая имеет немалое политическое значение, стратегическое практически уже утрачено», — подчеркивается в сообщении.

Звинчук прокомментировал наступление группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России на нескольких участках в Запорожской и Днепропетровской областях и рассказал о попытках ВСУ выстроить оборону по реке Гайчур. По оценке аналитика, часть украинских подразделений на этом участке фронта фактически играют роль смертников в попытке выиграть время.

Военблогер также отметил продвижение ВС России к Гуляйполю с нескольких направлений и подчеркнул возможность избежать лобового штурма города. Он также отметил, что российские подразделения частично прорвали вторую линию обороны ВСУ на данном участке фронта.

Ранее авторы Telegram-канала «Военная хроника» назвали признаки грядущей отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В их числе упомянута и вероятная потеря Киевом Гуляйполя.