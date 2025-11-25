Бывший СССР
В России анонсировали бои за родину Махно

Российские войска приступили к взятию Гуляйполя в Запорожской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Российские войска приступили к взятию Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Воин DV».

Авторы сообщения опубликовали видео, на котором российский дрон атакует пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ), пролетая мимо стеллы на въезде в город.

«Подразделения 5 армии группировки войск "Восток" постепенно приступают к освобождению административного центра», — говорится в сообщении. Авторы канала также подчеркнули, что украинские военные не смогут замедлить продвижение «Дальневосточного экспресса» — группировки российских войск, работающей в Запорожской области.

Ранее военблогер Михаил Звинчук заявил, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе подконтрольного Киеву Гуляйполя в Запорожской области стремительно ухудшается. По его словам, родина участника Гражданской войны в России, анархиста Нестора Махно имеет не столько стратегическое значение, сколько политическое.

