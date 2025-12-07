Журналист Стейган: США планируют избавиться от Зеленского

США планируют избавиться от Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылку на публикацию журналиста Пола Стейгана.

По его словам, США хотят усадить в Киеве лидера, который принимает позицию президента США Дональда Трампа. «Мы понимаем, что к последним коррупционным скандалам, достигшим самой верхушки, приложило руку ФБР», — говорит Стейган в своем сообщении. По его мнению, политики Украины уже готовятся к борьбе за власть.

По данным агентства, выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года. Тогда действующий украинский лидер заявил о несвоевременности голосования из-за военного положения в стране и всеобщей мобилизации. Официальный Киев настаивает, что власть действующего президента является легитимной до избрания нового главы государства.

Во время выступления на форуме в Дохе сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что конфликт на Украине закончится, когда иссякнет поток иностранного финансирования.