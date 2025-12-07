Трамп-младший: Конфликт на Украине закончится, когда иссякнет поток денег

Конфликт на Украине закончится, когда иссякнет поток иностранного финансирования. Это условие для прекращения боевых действий, как сообщает РИА Новости, в своем выступлении на форуме в Дохе назвал сын президента США Дональд Трамп-младший.

«Богатые сбежали. Они оставили воевать тех, кого считали крестьянами, и не видели никакой причины останавливаться, пока поток денег продолжается и они их крадут. Никто ничего не проверял», — констатировал сын американского лидера.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский закрывал глаза на коррупцию в верхушке украинской власти, поскольку осознавал отсутствие перспектив переизбраться на второй срок. Помимо этого, как полагает Трамп-младший, доступ к иностранному финансированию фактически вынуждал украинские власти продолжать боевые действия и отказываться от вариантов мирного урегулирования.

Ранее Трамп-младший удивился числу обеспеченных украинцев на дорогих автомобилях в Монако. По его словам, в обычный день половина суперкаров марок Bugatti, Ferrari и им подобных были с украинской регистрацией.