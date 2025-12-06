Стало известно о подготовке украинских военных к боевым действиям без помощи США

Sky News: Военные ВСУ готовятся вести бои при полном прекращении помощи от США

Украинские войска начинают подготовку к ведению боевых действий полностью без помощи со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Поскольку Белый дом при [президенте США] Дональде Трампе становится все менее предсказуемым, украинские военные, по всей видимости, рассматривают планы действий на случай прекращения помощи со стороны США», — отмечается в сообщении.

В то же время главнокомандующий Вооруженными силами республики (ВСУ) Александр Сырский, отвечая на вопрос, сможет ли армия продолжать боевые действия, когда Вашингтон отзовет поддержку, сказал: «Мы очень благодарны нашим американским партнерам и всем нашим союзникам, которые поддерживали нас на протяжении всей этой войны оружием и техникой».

Ранее Трамп заявил, что США больше не участвуют финансово в конфликте на Украине. При его администрации США техника и боеприпасы продаются НАТО, а европейские страны платят за них 100 процентов от цены и затем делают с ними что хотят.