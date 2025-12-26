Зеленский заявил об ожидании Трампа на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп лично приехал на Украину. Об этом сообщает Axios.
Зеленский отметил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер готовы приехать на Украину для того, чтобы изложить преимущества мирного плана.
«Я думаю, что, возможно, сам Трамп должен был бы посетить Украину, чтобы обосновать свою позицию», — цитирует Зеленского издание.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что мирный план готов на 90 процентов, и что он готов вынести на референдум весь мирный план по украинскому конфликту. Однако он это сделает только если Россия согласится прекратить огонь минимум на 60 дней.