Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:43, 26 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский заявил об ожидании Трампа на Украине

Axios: Зеленский хочет, чтобы Трамп лично приехал на Украину
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп лично приехал на Украину. Об этом сообщает Axios.

Зеленский отметил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер готовы приехать на Украину для того, чтобы изложить преимущества мирного плана.

«Я думаю, что, возможно, сам Трамп должен был бы посетить Украину, чтобы обосновать свою позицию», — цитирует Зеленского издание.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что мирный план готов на 90 процентов, и что он готов вынести на референдум весь мирный план по украинскому конфликту. Однако он это сделает только если Россия согласится прекратить огонь минимум на 60 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о ничего не имеющей без одобрения США Украине

    «Схема Долиной» мутировала

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. Расходы великого русского поэта пересчитали в современных деньгах

    Рейс из Петербурга на Пхукет задержали на 12 часов по нестандартной причине

    «Им придется дорого заплатить». Трамп начал боевые действия, чтобы защитить христиан. Почему он решил нанести удары на Рождество?

    Путин вошел в топ-5 самых упоминаемых людей во французских СМИ

    Трамп заявил о рождественском подарке террористам из Нигерии

    В Белом доме сообщили Нетаньяху мрачную новость

    Трамп анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским

    Украина рассекретила важную часть данных ради соглашения с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok