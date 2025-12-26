Реклама

21:02, 26 декабря 2025

Зеленский заявил о готовности вынести на референдум весь мирный план при одном условии

Зеленский заявил, что готов вынести на референдум весь мирный план по Украине
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вынести на референдум весь мирный план по украинскому конфликту. Об этом он заявил в интервью Axios.

Зеленский отметил, что сделает это лишь при условии согласия России на прекращение огня минимум на 60 дней. Других подробностей по этому вопросу он не привел.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов. Он добавил, что обсудит с президентом США Дональдом Трампом на предстоящей встрече гарантии безопасности для Киева.

Кроме того, украинский президент добавил, что надеется согласовать со своим американским коллегой Дональдом Трампом прекращение украинского конфликта.

