Бывший СССР
20:38, 26 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский понадеялся согласовать с Трампом условия прекращения конфликта

Зеленский заявил, что надеется согласовать с Трампом прекращение конфликта
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется согласовать со своим американским коллегой Дональдом Трампом прекращение украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью Axios.

«Владимир Зеленский заявил изданию Axios, что надеется согласовать с президентом Трампом рамочные условия прекращения войны на встрече в воскресенье», — говорится в сообщении портала.

Axios также уточняет, что Трамп, Зеленский и группа европейских лидеров намерены провести онлайн-встречу по Украине в субботу, в день прибытия украинского президента в Мар-а-Лаго.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов. Кроме того, политик заявил, что обсудит с Трампом на предстоящей встрече гарантии безопасности для Киева.

