Зеленский сообщил о готовности мирного плана по Украине на 90 процентов

Зеленский: Мирный план по Украине готов на 90 процентов

Мирный план по Украине готов на 90 процентов. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает агентство «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Тот 20-пунктный план, над которым мы работали, на 90 процентов готов», — заявил политик.

Зеленский отметил, что для Киева важной целью является то, чтобы все было готово на все 100 процентов. По его словам, были подготовлены первые проекты нескольких документов. Но есть некоторые вопросы, отмечает украинский лидер, которые необходимо обсудить на уровне президентов. Зеленский отдельно отметил, что обсудит с Трампом на предстоящей встрече гарантии безопасности Украины.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал личную встречу с президентом США Дональдом Трампом по итогам переговоров в Майами 21-22 декабря. Она состоится в воскресенье, 28 декабря.