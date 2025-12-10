Реклама

06:31, 10 декабря 2025Мир

В Европе испугались обвинений Трампа из-за урегулирования на Украине

CNN: В Европе испугались, что Трамп обвинит ее и Киев в препятствовании миру
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

В Европе испугались обвинений президента США Дональда Трампа из-за урегулирования на Украине. По информации CNN, чиновники опасаются, что глава Белого дома обвинит европейцев и Киев в препятствовании мирному урегулированию.

«Среди европейских чиновников есть страх, что Трамп настолько теряет терпение из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах, что он может выйти из них, возложив вину на Украину и Европу за то, что они препятствуют соглашению», — говорится в материале телеканала.

Один из источников также сообщил, что ВСУ теряют стратегические позиции на востоке страны из-за боевых потерь и ограниченных позиций обороны.

Ранее Трамп обвинил Европу в том, что она занимается только разговорами об Украине, но ничего не делает для урегулирования конфликта.

Как сообщал Axios, некоторые люди в Белом доме считают Европу главным препятствием для мирной сделки по Украине.

