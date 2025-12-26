Трамп анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским

Трамп анонсировал разговор с Путиным, также подтвердил встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вскоре планирует провести разговор с российским главой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер также подтвердил предстоящую встречу с украинским главой Владимиром Зеленским.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны идти в рамках, согласованных во время саммита в Анкоридже.

До этого он также отметил, что решение конфликта на Украине по-настоящему приблизилось. По его словам, теперь от политической воли той стороны зависит возможность сделать последний рывок и выйти на договоренность.