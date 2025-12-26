Реклама

00:00, 27 декабря 2025Мир

Трамп анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским

Трамп анонсировал разговор с Путиным, также подтвердил встречу с Зеленским
Юлия Мискевич
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Will Oliver - Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вскоре планирует провести разговор с российским главой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер также подтвердил предстоящую встречу с украинским главой Владимиром Зеленским.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны идти в рамках, согласованных во время саммита в Анкоридже.

До этого он также отметил, что решение конфликта на Украине по-настоящему приблизилось. По его словам, теперь от политической воли той стороны зависит возможность сделать последний рывок и выйти на договоренность.

