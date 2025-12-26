Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:23, 26 декабря 2025Мир

В МИД России назвали рамки для переговоров по Украине

Рябков: Переговоры по Украине должны идти в рамках, согласованных в Анкоридже
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны идти в рамках, согласованных во время саммита в Анкоридже. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1».

«Политическая воля оставаться в рамках, заданных Анкориджем, она не просто базовая для нас, это императив», — сказал дипломат.

Рябков добавил, что Москва не может выйти за эти рамки, поскольку без этого не получится достичь договоренности.

США согласились с тем, что заданные в Анкоридже рамки должны оставаться основой, которая будет дополнена конкретикой, объяснил замглавы МИД.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве заявили о приближении решения конфликта на Украине

    «Схема Долиной» мутировала

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. Расходы великого русского поэта пересчитали в современных деньгах

    Полина Лурье попросила Ларису Долину съехать из квартиры до 30 декабря

    Сумку Birkin из пакета IKEA продали за 250 тысяч рублей

    Россиянам раскрыли способ уменьшить вред от алкоголя и жирной пищи в новогоднюю ночь

    В МИД России предупредили о риске ядерного конфликта

    Двое туристов не выжили при крушении вертолета на высочайшей горе Африки

    Назван фаворит матча-открытия молодежного чемпионата мира по хоккею

    Жители российского города остались без воды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok