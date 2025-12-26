В МИД России назвали рамки для переговоров по Украине

Рябков: Переговоры по Украине должны идти в рамках, согласованных в Анкоридже

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны идти в рамках, согласованных во время саммита в Анкоридже. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1».

«Политическая воля оставаться в рамках, заданных Анкориджем, она не просто базовая для нас, это императив», — сказал дипломат.

Рябков добавил, что Москва не может выйти за эти рамки, поскольку без этого не получится достичь договоренности.

США согласились с тем, что заданные в Анкоридже рамки должны оставаться основой, которая будет дополнена конкретикой, объяснил замглавы МИД.