19:17, 26 декабря 2025Бывший СССР

В Москве заявили о приближении решения конфликта на Украине

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Решение конфликта на Украине по-настоящему приблизилось. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков Ольге Скабеевой в эфире программы «60 минут» на «России 1».

«Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению [украинского конфликта], но от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность», — объяснил Рябков.

По словам дипломата, при этом Киев и Евросоюз не нацелены на договоренность. Он также отметил, что обсуждать конкретные сроки урегулирования конфликта на Украине некорректно, так как значение имеют не даты, а решение сути вопроса. Рябков добавил, что соответствующая готовность со стороны Москвы есть.

